القسام يعلن مقتل 7 محتجزين منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية بمجزرة جباليا

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها، في مجزرة جباليا بالأمس.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري: إن ضمن القتلى 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.

وقصفت قوات الاحتلال بـ 6 قنابل أميركية تجمعًا سكنيا في مخيم جباليا ودمرته بالكامل على رؤوس ساكنيه ما أدى إلى 400 شهيد وجريح، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.

ويأتي الكشف عن هؤلاء القتلى بعد يوم من إعلان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام عن تدخل بعض الدول من خلال الوسطاء لتحرير بعض المحتجزين من بعض الجنسيات الأجنبية، وأن الكتائب ستفرج عن عدد من الأجانب في الأيام المقبلة، انسجاما مع عدم رغبتها في الاحتفاظ بهم أو استمرار احتجازهم في غزة.

يشار إلى أن كتائب القسام، قالت سابقا إن المحتجزين الذين تبين أنهم أجانب هم ضيوف لدى شعبنا يسري عليهم ما يسري عليه، وسيفرج عنهم عندما تتوفر الظروف الأمنية الملائمة.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، مقتل نحو 50 من أسرى الاحتلال المحتجزين لديها، فيما أعلنت سرايا القدس أيضًا مقتل عدد من المحتجزين لديها جراء القصف الصهيوني الهمجي