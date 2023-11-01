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الاحتلال بدأ يستدعي جميع الاحتياط وأكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي 95 عام ..مُطالب بالالتحاق!

منذ ساعة واحدة
الاحتلال بدأ يستدعي جميع الاحتياط وأكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي 95 عام ..مُطالب بالالتحاق!

وطنا اليوم – في مؤشر واضح على الحاجة الاسرائيلية لجنود الاحتياط استدعت اسرائيل جميع الاحتياط بكا فيهم اكبر جندي في الاحتياط الاسرائيلي و قال عزرا ياشين، البالغ من العمر 95 عاما، وهو أكبر جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، لصحيفة “بيلد” الألمانية إنه تلقى أمر الالتحاق بقوات الاحتياط بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

 

وأضاف ياشين إن تجنيده لم يكن بهدف القتال إنما بهدف “رفع الروح المعنوية” للجنود.

وفقد ياشين إحدى عينيه أثناء حرب 1948، وعلى الرغم من كبر سنه، يقول إنه يريد البقاء مع المقاتلين.

وقال ياشين للصحيفة: “هذه أرضي، وسأدافع عنها حتى أنفاسي الأخيرة، لقد شاركت في العديد من الحروب ونجوت من الموت مئات المرات. ولم أشعر بالخوف أبدا”.

يضيف الرجل البالغ من العمر 95 عاما: “كل من يحاول تدميرنا سوف يختفي، هذه المرة أيضاً سننتصر”.

 

وتشن إسرائيل هجوما عنيفا على قطاع غزة منذ أسابيع أدى إلى مقتل أكثر من 8 آلاف شخص معظمهم أطفال، بعد هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر الجاري.

وتزامنا مع التصعيد، استدعت إسرائيل أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط، في أكبر تعبئة بتاريخ البلاد.


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