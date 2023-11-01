جيش الاحتلال يعزز قواته البحرية في البحر الأحمر

وطنا اليوم:وصلت السفن الصاروخية التابعة للذراع البحرية للاحتلال الإسرائيلي، إلى منطقة البحر الأحمر، وفقا لتقييم الوضع و”في إطار تعزيز الجهد الدفاعي بالمنطقة”، بحسب ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الأربعاء.

ووفقا للصحيفة، فإن “السفن الصاروخية الإسرائيلية وصلت إلى منطقة البحر الأحمر، بعد أن اعترضت إسرائيل عدة صواريخ أطلقت من اليمن باتجاه إيلات الثلاثاء وفجر الأربعاء”.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن، أعلنت إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعددا كبيرا من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة في الاحتلال الإسرائيلي