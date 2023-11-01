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الاحتلال: مقتل الجنود في غزة ضربة موجعة

منذ ساعتين
الاحتلال: مقتل الجنود في غزة ضربة موجعة

وطنا اليوم:قال وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، إن مقتل الجنود الإسرائيليين في المعارك ضد المقاومة الفلسطينية في غزة، ضربة قاسية وموجعة.
وأضاف غالانت أن “الإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا، نحن مستعدون وجاهزون لحملة طويلة ومعقدة تتطلب شراسة وتصميما ومثابرة”.
وتأتي تصريحات غالانت بعد اعتراف الجيش بمقتل 11 جنديا حتى الآن في المعارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة


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