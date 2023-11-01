الاحتلال يعلن اعتراض تهديد من اليمن ولبنان

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، أنه اعترض “تهديدا آخر جاء على ما يبدو من اليمن”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن “مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت تهديدا جويا تم اكتشافه في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات”.

وأضاف المتحدث العسكري: “لم يتم اكتشاف أي خطر على المدنيين ولم يتم اكتشاف أي توغل في الأراضي الإسرائيلية”.

وتابع: “يبدو أن هذا إطلاق نار آخر من قبل الحوثيين من اليمن”

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض فجر الأربعاء، صاروخ أرض-جو، أطلق من الأراضي اللبنانية، وأنه رد بقصف مصدر الإطلاق.

وقال جيش الاحتلال في بيانه: “اعترض صاروخ أرض-جو أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة مسيرة”.

وأضاف أنه “ردا على ذلك، قصفت طائرات سلاح الجو مصدر إطلاق الصاروخ”.

طوفان الأقصى

وتشهد الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة تبادلا لإطلاق النار والقذائف بين حزب الله وجيش الاحتلال منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ووصل عدد شهداء حزب الله إلى حوالي 50، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا من جيش الاحتلال بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء “طوفان الأقصى”