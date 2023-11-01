انطلاق الحملة الشتوية السنوية للتأكد من صلاحية المركبات

وطنا اليوم:أطلقت مديرية الأمن العام الاربعاء 1 تشرين الثاني 2023، من خلال إداراتها المرورية المختلفة الحملة الشتوية السنوية للتفتيش على المركبات للتأكد من صلاحيتها فنياً لضمان سلامة السائقين والمركبات ومستخدمي الطريق خلال فصل الشتاء، وستستمر الحملة لنهاية الشهر الحالي.

وسيقوم خلال الحملة العاملون في الإدارات المرورية (إدارة السير وترخيص السواقين والمركبات والدوريات الخارجية) إضافة إلى الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ترافقهم طواقم متخصصة بالفحص الفني من إدارة الصيانة خلال الحملة للتدقيق والتأكد من صلاحية المركبة من خلال فحص الأجزاء الرئيسية فيها خاصة الإطارات والأضوية والزجاج والمساحات والمرايا والمياه الخاصة بمحرك المركبة والتأكد من عمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية والتحقق من وجود ” دلايات ” في المركبات الثقيلة أو أي نواقص تؤثر على صلاحية المركبة خلال فصل الشتاء.

وستقوم الجهات المعنية بوضع ملصقاً يوضح صلاحية المركبة بعد التدقيق عليها من قبل الفنيين بحيث لا يتم إيقافها مرة أخرى لهذه الغاية,أما في حال وجود أي خلل في المركبة فسيتم توجيه السائق لإصلاحه وتنبيهه إلى مدى خطورة هذا الخلل على سلامته وسلامة الآخرين، كما سيتم منحه إشعاراً لمدة أسبوع لإصلاحه دون تسجيل أية مخالفات على المركبة، وفي حال انتهاء المهلة المحددة دون إصلاح الخلل، وفي حال تجاوز مدة تصويب الاوضاع “أسبوع” سيتم تحرير مخالفة بحق السائق وتحويله إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإعادة الفحص الفني للمركبة.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن العام خلال فترة الحملة، وتفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء استخدامها، وتجنباً لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية