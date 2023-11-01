الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من تأثر المملكة اليوم الاربعاء بحالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في مختلف مناطق المملكة.

واهابت مديرية الامن بالمواطنين بتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع الاحتياطات التالية:

-التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير نتيجة الإنزلاقات على الطرق بسبب الأمطار.

-الإبتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وخاصة القاطنين في البيوت المتنقلة.

-عدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الاقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياة.

-خطر جريان الأودية وتشكل السيول المُفاجئة نتيجة الأمطار الغزيرة إضافة إلى ترافقها مع الرياح الهابطة