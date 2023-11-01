الفايز : التاريخ لا يرحم ، فعلى مهلكم لا تستعجلوا !!!.

وطنا اليوم – قال النائب السابق غازي ابوجنيب الفايز يعلق على موضوع تهجير الفلسطينيين :

لا تستعجلوا بالتحضير لبناء الكرافانات كمستوطنات لتوطين الفلسطينيين المهددين الآن بالتهجير القصري،،، فالفلسطيني متمسك بأرضه ووطنه ولن يرضى بأي وطن بديل سوى فلسطين، والدليل صمود أهل غزة الآن بوجه العدوان الغاشم…

أقول ؛ التاريخ لا يرحم ، فعلى مهلكم لا تستعجلوا !!!.

اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.

يذكر ان الجانب الاسرائيلي يسعى الى تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية في قرار رفضته الاردن ومصر ، وقامت مصر مؤخرا نشات مستشفى ميداني بالقرب من حدود رفع لاستقبال الاصابات الناتجة عن المعارك في غزة