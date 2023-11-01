القطاطشة يعلق على طلب الاردن منظومة باتريوت من واشنطن

طنا اليوم – قال عضو مجلس النواب الاسبق، د. محمد القطاطشة في تعليق له على طاب الاردن من الولايات المتحدة منظومة باتريوت الدفاعية الصاروخية انه يجب التوضيح في ان الاردن والولايات المتحدة لديهم اتفاقية تعاون دفاعي بينهم، وصانع القرار الاردني يجد انه من حق الاردن حماية نفسه ومواطنيه، وهذه الاتفاقية هي مشتركة وبموجبها يستطيع الاردن ان يطلب ما يشاء من الاسلحة خاصة ان هذا متواجد لدى بعض الدول العربية.

وبين القطاطشة وهو استاذ علوم سياسية في أنّ هذه المنظومة تعد ضرورة، خاصة ان الاردن يواجه تهديدات مختلفة قادمة من الاضطرابات المحيطة ومن بينها وجود المليشيات الايرانية منفلتة التي تمتلك الصواريخ الباليستية وايضا المسيرات، ولها اجندتها الخاصة.

وختم بالقول « في أنّ الاردن منذ زمن يسعى للحصول على هذه المنظومة، ولا شك ان الاردن شريك اساسي للناتو وحلفاء للولايات المتحدة، ومن هنا فإن هذا الطلب يعد طبيعي، والاردن يواجه عبء الحدود الطويلة بينه وبين سوريا والعراق اضافة الى اسرائيل».