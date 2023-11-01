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قبل ان تنتهي المعركة ..”بلومبرغ” تنقل عن مصادر 3 خيارات لما بعد حماس في غزة 

منذ 5 ساعات
قبل ان تنتهي المعركة ..”بلومبرغ” تنقل عن مصادر 3 خيارات لما بعد حماس في غزة 

 

وطنا اليوم –  رغم ان المعارك بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية لا نزال جارية على اراضي قطاع غزة ، كتبت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان عدة خيارات لمستقبل قطاع غزة في حال “الانتصار” على حماس.

  1. توفير السيطرة المؤقتة على غزة لدول منطقة الشرق الأوسط بدعم من قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وفي الوقت نفسه، فإن وجود الدول العربية، مثل الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، أمر مرغوب فيه أيضا.
  2. نشر قوات حفظ السلام والمراقبين. وفي الوقت نفسه، ترى إسرائيل، كما تشير الوكالة نقلا عن مصدر، أن الفكرة تستحق الدراسة.
  3. إدارة مؤقتة لقطاع غزة تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال المصدر “لبلومبرغ” إن إسرائيل مقتنعة بأن المنظمة “قليلة الفائدة”.

فيما يشعر بعض مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقلق من أن إسرائيل وإن وضعت خطة فعالة لإلحاق ضرر دائم بـ”حماس”، لكنها لم تضع بعد استراتيجية للخروج من “مستنقع غزة”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الأمر في مؤتمر صحفي قائلا: “أجرينا محادثات أولية جدا بخصوص الشكل الذي قد يكون عليه مستقبل غزة”.

وأضاف “أتوقع أن يكون هذا مجالا للكثير من العمل الدبلوماسي من الآن فصاعدا”.

وقد تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7  أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 317 عسكريا، وأسرت “حماس” أكثر من 240 إسرائيليا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا “تجاوزت 400 شهيد وجريح” وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف علقوا تحت الأنقاض.


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