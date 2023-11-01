لليوم الـ 26 على التوالي.. إسرائيل تواصل الغارات على قطاع غزة حسب ما أفادت و

قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في غزة، مع دخول الحرب على القطاع يومها الـ 26 على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بـ”انتشال 6 شهداء وعدة إصابات، جراء استهداف منزل عائلة كريزم مقابل عيادة الفاخورة، غرب بلدة جباليا، شمال القطاع”.

وأضافت الوكالة أن “عدة شهداء ارتقوا في قصف لمنزل عائلة العمريطي, غرب مسجد الدعوة في مخيم النصيرات وسط القطاع”.

كما أفادت “بوصول 8 شهداء وعدد من الإصابات إلى المستشفى الإندونيسي، بعد استهداف منزل لعائلة أبو العيش في (بلوك 2) بمخيم جباليا”.

وقالت مصادر محلية لـ”وفا” إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 40 آخرين، بينهم أطفال ونساء، في قصف منزلين لعائلتي أبو نصر وأبو عودة، في خان يونس، جنوب القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرات الحربية قصفت بعدة صواريخ حي تل الهوى بالقرب من مستشفى القدس غرب غزة، فيما فتحت الطائرات المروحية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه عدة منازل، وتواصل إلقاء القنابل المضيئة في سماء المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، وقتل إجمالا أكثر من 8525 فلسطينيا بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة، وأصاب نحو 21543، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 239 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.