مساد يشيد ببرامج وأداء كلية التربية في جامعة اليرموك

وطنا اليوم – أشاد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، بالمكانة والدور الذي تضطلع به كلية العلوم التربوية، الذي يسعى الى تعزيز ركن مسيرتنا الوطنية، المتمثل في إعداد وصقل الموارد البشرية المؤهلة القادرة على خدمة القطاع التربوي والإرتقاء به.

وأضاف خلال زيارته إلى كلية العلوم التربوية ولقائه عميدها الدكتور أحمد الشريفين ونواب ومساعدو ورؤساء الأقسام الأكاديمية وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، أن الرعاية التي توليها جامعة اليرموك لكلية العلوم التربوية، تأتي انسجاماً مع الإهتمام الذي توليه الدولة الأردنية لقطاع التربية والتعليم، والمبادرات الملكية السامية الهادفة للإرتقاء بمسيرة هذا القطاع وتعزيز تقدمه على مختلف الصُعد.

وأشار مسّاد إلى برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين الذي تنفذه الكلية بنجاح مشهود، وما يمثله من أهمية فيما يخص تأهيل الراغبين بالالتحاق في قطاع التعليم وإعدادهم لقيادة العملية التعليمية بكفاءة واقتدار، لافتاً للرؤية التي تسير عليها الجامعة فيما يخص كلياتها المختلفة على صعيد تعديل الخطط الدراسية وتطويرها لمواكبة العلوم والمعارف الجديدة في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية.

وأضاف يقول … فيما يخص كلية العلوم التربوية، نظرة الجامعة بهذا الصدد تقوم على زيادة المساقات التي تُدرس باللغة الإنجليزية، وطرح تخصصات حديثة تُقدم أفضل الممارسات المواكبة للعملية التربوية إضافة إلى تطوير البرامج الاكاديمية للدراسات العليا والانتقال بها إلى مرحلة البحث العلمي الذي يخدم المصلحة الوطنية.

من جهته، أكد الشريفين أن الكلية ووفق الخطة الاستراتيجية للجامعة تسعى لتحقيق الإيمان العميق بتوفير تعليم شامل محفز لطلبتها، تأكيداً على التزامها بتمهيد الطريق لنجاح معلمي المستقبل في الميدان التربوي في عالم يتغير بسرعة هائلة.

وأضاف أن الكلية وبتعاون أساتذتها تسعى لترسيخ استشرافها لمتطلبات معلم القرن الحادي والعشرين المتجهة نحو المهارات والكفايات الأدائية وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات والتعاون بين مختلف أطراف العملية التعليمية.

وعلى هامش الزيارة، جال مسّاد يرافقه نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة، على مختلف مرافق الكلية ومختبراتها، مثنياً على روح التعاون والدعم المقدم لصيانة مرافقها المختلفة، بما يعكس عمق الإنتماء للوطن ومؤسساته.

كما قام مسّاد بتوزيع شهادات التدريب لمجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية ممن أتموا برنامج إعداد مدربي الدبلوم العالي لإعداد المدربين، الذي نفذته الكلية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.