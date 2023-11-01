أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن عدد من الصور، أن “عشرات الآليات” تتمركز بالقرب من الحدود، مشيرة إلى أن نشر المعدات الثقيلة عند المعبر يرجع إلى حقيقة أن مصر “تخشى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين نتيجة الحرب على قطاع غزة”.

وأشارت “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن مصر مقيدة بموجب معاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل عام 1979 في ما يتعلق بعدد القوات المسموح لها بالتمركز في شبه جزيرة سيناء، على الرغم من أن إسرائيل وافقت في الماضي على انتهاك مصر لهذه الأعداد لمحاربة الإرهاب في المنطقة.

ومعبر رفح هو المنفذ الحدودي الوحيد بين مصر وقطاع غزة، ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر، تم وقف العمل في المعبر لحركة المسافرين، وأقتصر عمله على إدخال بعض شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن عدد الشاحنات التي تقوم بإيصال المساعدات من الأراضي المصرية إلى غزة عبر معبر رفح وصل إلى 250 شاحنة.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن السلطات الإسرائيلية اعترفت بوجود خطة استخباراتية لإعادة توطين 2.3 مليون من سكان قطاع غزة في مصر في شبه جزيرة سيناء.