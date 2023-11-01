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نشاط اعلامي مفاجئ لـ “دحلان” و إيكونومست: دحلان يحزم أوراق اعتماده للقيادة

1 نوفمبر 2023
نشاط اعلامي مفاجئ لـ “دحلان” و إيكونومست: دحلان يحزم أوراق اعتماده للقيادة

وطنا اليوم – لوحظ نشاط اعلامي مكثف للقيادي الفلسطيني محمد دحلان حيث صدرت عنه عدة تصريحات خلال الايام القليلة الماضية حول الاوضاع في غزة .

مجلة إيكونومست قالت إن القيادي الفلسطيني محمد دحلان يحزم أوراق اعتماده للقيادة في مرحلة ما بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة. وجاء ذلك في تقرير بثته المجلة لمقابلة مع دحلان، رسم فيها سيناريوهات ما بعد الحرب، رافضا فيها الاقتراح القائل بأنه بمجرّد انتهاء الحرب، يمكن إرسال أيّ فرد لإدارة غزة.

واقترح عوضا عن ذلك فترة انتقالية لمدة عامين مع إدارة من تكنوقراط في غزة والضفة الغربية، الأمر الذي قد يؤدي، وفق دحلان، إلى إعادة توحيد الأراضي الفلسطينية بعد أكثر من عقد من الاقتتال الداخلي، وإجراء انتخابات برلمانية على أساس دولة فلسطينية ذات حدود غير محدّدة في تلك المرحلة.

 


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