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عاجل البنتاغون: نحتاج إلى 10 مليارات و600 مليون دولار لتمويل احتياجات إسرائيل العسكرية

منذ 5 ساعات
عاجل البنتاغون: نحتاج إلى 10 مليارات و600 مليون دولار لتمويل احتياجات إسرائيل العسكرية

 

عاجل البنتاغون: نحتاج إلى 10 مليارات و600 مليون دولار لتمويل احتياجات إسرائيل العسكرية


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