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الملك يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار

31 أكتوبر 2023
الملك يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار

 

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله التدهور الخطير للأوضاع في غزة.
وأكد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة وقف إطلاق النار والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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