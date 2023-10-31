خلاف داخل الحكومة البريطانية بسبب نتنياهو.. موظفون طالبوا بمنع حضوره قمة للذكاء الاصطناعي ووزير الخارجية يرد

علمت صحيفة The Times البريطانية، حسبما نشرت في تقرير لها يوم الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أنَّ مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية اقترحوا استبعاد بنيامين نتنياهو من قمة الذكاء الاصطناعي في بلتشلي بارك هذا الأسبوع، وذلك بعد الهجوم البري على غزة؛ مما أثار خلافاً داخل الحكومة البريطانية. حيث قدم موظفون حكوميون نصيحة إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي بضرورة إلغاء دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور الحدث هذا الأسبوع. إذ يعتقد الموظفون المدنيون أنه بعد التوغل الإسرائيلي في غزة في نهاية الأسبوع، فإنَّ مشاركة نتنياهو في القمة، عن بُعد، يمكن أن تكون مصدر إلهاء. واقترحوا أنه إذا تحدث عن الصراع فإنَّ ذلك سيلقي بظلاله على ريشي سوناك، الذي يستضيف القمة.