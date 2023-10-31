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دك قلب اسرائيل بصواريخ القسام قبل قليل

31 أكتوبر 2023
دك قلب اسرائيل بصواريخ القسام قبل قليل

 

قالت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” إنها “قصفت (تل أبيب) بدفعة جديدة من الصواريخ، ردا على المجازر ضد المدنيين”.

كما أعلنت سرايا “القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” أنها “قصفت (تل أبيب) و(عسقلان) بدفعات صاروخية، ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين”.

يأتي ذلك فيما ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة سقط جراءها مئات الشهداء والجرحى بعد استهداف مبنى سكني قرب المستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الخامس والعشرين على التوالي إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة.


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