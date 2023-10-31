نشرت كتائب “القسام” مساء اليوم الثلاثاء “مشاهد حية من توجيه طوربيدات “العاصف” تجاه عدد من الأهداف البحرية المعادية خلال معركة طوفان الأقصى”.

وعرضت “القسام” هذه المشاهد عقب كلمة للناطق العسكري باسمها أبو عبيدة، حيث قال: “تمكن سلاح البحرية في كتائب القسام من توجيه عدد الهجمات ضد أهداف بحرية خلال الأيام الماضية قبالة سواحل قطاع غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد الذي دخل الخدمة لأول مرة”.

وأضاف أبو عبيدة: “استخدمنا طوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة..عملياتنا الدفاعية متواصلة وما زالت في بدايتها، وما يزال في جعبتنا الكثير، وغزة ستكون مقبرة للغزاة”.