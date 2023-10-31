عميد كلية إربد الجامعية يلتقي الطلبة المستجدين

وطنا اليوم:في إطار التفاعل والتواصل بين إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة نظمت عمادة الكلية لقاءً لعميد الكلية الأستاذ الدكتور يحيا خريسات بالطلبة المستجدين بحضور نائب ومساعدي العميد ورؤساء الأقسام الأكاديمية والإدارية وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة .

وفي بداية اللقاء رحب عميد الكلية بالطلبة المستجدين ،ومباركاً لهم قبولهم في الكلية، وانضمامهم لها كصرح علمي متميز ، متمنيا أن يكونوا سفراء لها بعد تخرجهم، كما نقل عميد الكلية للطلبة تحيات رئيس الجامعة عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني ، مؤكداً في بداية اللقاء على توجهات جامعة البلقاء التطبيقية المستمرة لتطوير كليات الجامعة والتخصصات الموجودة فيها وأن جامعة البلقاء التطبيقية تمثل قصة نجاح حريّ بنا جميعا أن نفتخر ونعتز بها.

وأضاف أن عمادة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية موجودون أصلاً لخدمة الطلبة وفي المقابل هنالك واجبات على الطلبة الالتزام بها لتحقيق الأهداف السامية التي وجدوا من اجلها .

ونوه عميد الكلية إلى أهمية العمل بمبدأ المسؤولية الجماعية تجاه الكلية والجامعة للحفاظ على سمعتها الأكاديمية المتميزة، مُشيراً إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس والإداري والطلبة للإسهام في إعداد جيل مؤهل وقادر على تحمل المسؤولية و تلبية احتياجات سوق العمل بما يعزز السمعة العلمية للكلية والجامعة .

وفي إطار النصح والإرشاد الأبوي طالب عميد الكلية الطلبة الالتزام بالتعليمات والأنظمة والتحلي بالأخلاق الحميدة والتفكير الناقد البناء الذي يعكس المستوى الواعي والإيجابي لهم ، وأكد عميد الكلية بأن إدارة الجامعة والكلية ستعمل وبشكل جاد في ضوء الإمكانات المتاحة على حل جميع القضايا التي تواجه الطلبة، متمنياً للجميع دوام التقدم والنجاح في ظل القيادة الهاشمية.