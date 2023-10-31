الأردن يدين الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا بغزّة

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا في قطاع غزة مساء اليوم، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير، كما دانت الوزارة التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض وإدانة المملكة الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وشدد على أن استمرار هذه الحرب الإسرائيلية وعبثيتها والاجتياح البري للقطاع والحصار المفروض على قطاع غزة يمثل عقاباً جماعياً لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وجريمة حرب، ويدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية.

وقال إن العدوان الإسرائيلي والإجراءات غير المسؤولة والتي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لن تحقق الأمن للإسرائيليين