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مقتل جنديين من جيش الاحتلال بمعارك غزة

31 أكتوبر 2023
مقتل جنديين من جيش الاحتلال بمعارك غزة

وطنا اليوم:اعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده من لواء غفغاتي وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
ويعد غفعاتي أحد ألوية المشاة في جيش الاحتلال، ويوصف بأنه من أبرز ألوية النخبة الإسرائيلية.
وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر معلومات عن جنديين من وحده جفعاتي قتلوا اليوم شمال غزة:

– الرقيب روعي وولف (روي وولف) 20 عاماً من رمات غان، مقاتل في لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
– الرقيب لافي ليبشيتز، 20 عاما، من موديعين مكابيم ريعوت، مقاتل في لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وتخوض الفصائل الفلسطينية معارك حامية مع الجيش الإسرائيلي الذي قرر توسيع عمليته البرية في غزة، وتتصدى له في كمائت وعمليات عديدة أعلنت عنها كتائب “القسام” و”سرايا القدس”.


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