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البعثة النرويجية تطالب الدول العربية قطع النفط عن أمريكا

31 أكتوبر 2023
البعثة النرويجية تطالب الدول العربية قطع النفط عن أمريكا

وطنا اليوم:طالب مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة مادس غلبرت الدول العربية أن تقطع الغاز والنفط عن الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا أن ذلك ربما سيوقف القصف فورا على قطاع غزة.
وناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يوقف هذه المجزرة المستمرة وأن تقبل تل أبيب بوقف لإطلاق النار.
وشدد أنه ينبغي فتح معبر رفح، لإدخال المساعدات لأهل غزة، مضيفا أنه لا يمكن للعالم أن يقبل دخول المساعدات بالقطارة.
ووثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من مئة هجوم على مرافق طبية في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ولفت أن جيش الاحتلال له تاريخ حافل في قصف المرافق الصحية والعاملين فيها.

الشهداء الفلسطينيين
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 8525 شهداء بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة و21048 مصابا.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 315 جنود، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين


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