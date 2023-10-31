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#عاجل مئات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة قرب المستشفى الإندونيسي

31 أكتوبر 2023
#عاجل مئات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة قرب المستشفى الإندونيسي

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال اقترف “مجزرة مروعة” جديدة اليوم الثلاثاء بعد أن قصف حيا سكنيا محاذيا للمستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي غزة، مخلفا مئات الشهداء والجرحى.
وأشارت الوزارة إلى سقوط 400 بين شهيد وجريح، وفق حصيلة أولية، مؤكدة أن العدد قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة مستشفى المعمداني، لأن المنطقة التي قصفت كانت “مكتظة بالسكان”.
ووصف المتحدث باسم الوزارة الوضع في المستشفى بأنه “كارثي للغاية”، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
وقالت وزارة الداخلية في غزة إن مخيم جباليا تعرّض لقصف بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، وإن الاحتلال دمّر حيا سكنيا وسط المخيم بشكل كامل


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