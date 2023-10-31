“معارك ضارية” بين إسرائيل والمقاومة في غزة والحوثيّون يقصفون… مجزرة في جباليا والوضع “أكثر من كارثي”

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلثاء، أنه يخوض “معارك ضارية” مع مقاتلي حركة #حماس الفلسطينية، مع توسيع الدولة العبرية عملياتها البرية داخل قطاع #غزة حيث ترتفع حصيلة القتلى وتزداد معاناة المدنيين العالقين بين القصف المكثف والحصار الخانق.

وقال الجيش في بيان إن قواته “تخوض معارك ضارية مع حماس في عمق قطاع غزة” مشيرا أنه قصف “خلايا إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواقع مراقبة” مشيرا إلى مصادرته العديد من الأسلحة بينها بنادق ومتفجرات.

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل “عشرات المسلحين” في الساعات الماضية.

من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها يخوضون “اشتباكاً مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة”، ويستهدفون “آليتين” ما أدى الى “اشتعال النيران فيهما”، و”يُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى” في بيت حانون بشمال القطاع.

والثلثاء، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع مقتل خمسين شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة.

وقالت الوزارة في بيان “50 شهيدا على الأقل ونحو 150 جريحا والعشرات تحت الأنقاض في مجزرة إسرائيلية بشعة استهدفت مجموعة كبيرة من المنازل بمخيم جباليا شمالي القطاع”.

وأظهرت مقاطع فيديو لوكالة فرانس برس التقطت من المستشفى الاندونيسي الى حيث نقل الضحايا، ما لا يقل عن 47 جثة ملفوفة بأكفان بيضاء في باحته.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على الفور على سؤال لفرانس برس بهذا الشأن.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في قطاع غزة الى 8525، معظمهم مدنيون وبينهم 3542 طفلا.

ووصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث ما يمرّ به سكان القطاع منذ بدء الحرب بأنه “أكثر من كارثي”.

وبث الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو عن عملياته داخل القطاع يظهر فيها جنود يتقدمون وسط دمار كامل وركام أبنية دمرها القصف المكثف على القطاع المحاصر منذ 25 يوما.

وقال الجيش إنه ضرب 300 هدف لحماس الليلة الماضية، وتعرض لإطلاق قذائف مضادة للدبابات ومن أسلحة رشاشة ثقيلة، مشيرا الى أنه يسعى أيضا الى تحديد أماكن وجود الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وفي آخر رقم له، قال الجيش إن عدد الرهائن 240، مشيرا الى أنه يتغير بسبب تعقيدات تحديد هويات الاشخاص الذين خطفتهم حماس بعد هجومها على تجمعات سكنية وبلدات إسرائيلية. وتسبب هجوم حماس بمقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الإثنين وقف إطلاق النار في الحرب مع حماس، مؤكدا أن الجيش يحرز تقدما “منتظما” على الأرض.

ومنذ مساء الجمعة، توسعت العمليات البرية وتكثفت الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتفرض إسرائيل “حصارا مطبقا” على قطاع غزة وتقطع عنه الماء والكهرباء والإمدادات الغذائية والوقود. ويبقى معبر رفح مع مصر، الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، مقفلا. وقد مرت عبره شحنات محدودة من المساعدات.