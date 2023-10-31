عاجل | حركة حماس: كتائب القسام والمقاومة تخوض معارك بطولية وتشتبك بقوة مع قوات الاحتلال وتوقع فيها خسائر مباشرة، وهذه التوغلات البرية على محاور مختلفة هي محاولة إسرائيلية بائسة لتحقيق إنجاز متوهّم لتغطية الفشل العسكري والأمني وهزيمة 7 أكتوبر المجيد، وستبقى غزة مقبرة الغزاة.