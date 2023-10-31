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أخر المستجدات
12:43
التعليم العالي تنفي تحديد موعد لبدء تقديم طلبات المنح الداخلية
12:35
توقف تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد
12:30
نتنياهو: نخوض حربا صعبة ولدينا خسائر مؤلمة
12:23
الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان
12:19
الجغبير: استمرار حملة “وفاء الدين” لدعم الاشقاء في غزة
12:14
القسام يعلن مقتل 7 محتجزين منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية بمجزرة جباليا
12:05
وسائل إعلام عبرية : 12 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس
11:55
الحوثيون يهددون الاحتلال: القادم أعظم
11:50
الاحتلال بدأ يستدعي جميع الاحتياط وأكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي 95 عام ..مُطالب بالالتحاق!
11:20
ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش
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عربي دولي
عاجل – نقلا عن مصادر إسرائيلية: الدفع بفرقتي مشاة ومدرعات لداخل غزة
31 أكتوبر 2023
عاجل – نقلا عن مصادر إسرائيلية: الدفع بفرقتي مشاة ومدرعات لداخل غزة
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24 ساعة
12:43
التعليم العالي تنفي تحديد موعد لبدء تقديم طلبات المنح الداخلية
12:35
توقف تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد
12:30
نتنياهو: نخوض حربا صعبة ولدينا خسائر مؤلمة
12:23
الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان
12:19
الجغبير: استمرار حملة “وفاء الدين” لدعم الاشقاء في غزة
12:14
القسام يعلن مقتل 7 محتجزين منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية بمجزرة جباليا
12:05
وسائل إعلام عبرية : 12 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس
11:55
الحوثيون يهددون الاحتلال: القادم أعظم
11:50
الاحتلال بدأ يستدعي جميع الاحتياط وأكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي 95 عام ..مُطالب بالالتحاق!
11:20
ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش
11:09
مخاطبة أردنية بخصوص انقطاع الاتصالات عن غزة
11:04
الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة – رابط
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن