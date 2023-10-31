الحكومة تخفض أسعار البنزين والديزل

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الثلاثاء اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 تشرين الثاني المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (50) فلساً/لتر ، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (55) فلساً/لتر، وانخفاض سعر السولار بمقدار (30) فلساً/لتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (925) فلساً/لتر بدلاً من (975) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1165) فلساً/لتر بدلاً من (1220) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح (795) فلساً/لتر بدلاً من (825) فلساً/لتر.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تشرين الثاني المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوان