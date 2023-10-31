سحب ركامية وأمطار متوقعة في الأردن

وطنا اليوم:قال موقع “طقس العرب” إن المملكة تبقى تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي الليلة، حيث يكون الطقس مائلاً للبرودة وغير مُستقر حيث تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون بعضها ركامية تترافق مع حدوث البرق والصواعق والرعد وهطول زخات عشوائية من الأمطار بمشيئة الله في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، التي قد تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب و تشكل السيول المُفاجئة إضافة إلى ترافقها مع الرياح الهابطة المُفاجئة.

طقس الأربعاء

أما يوم الأربعاء فمن المتوقع تزايد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة، ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة خاصة فوق المُرتفعات وغير مُستقر بوجهٍ عام، حيث تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة ومن ضمنها كميات من السحب الركامية في أجزاء مُختلفة من المملكة، وتكون الفرصة مُهيأة على إثرها لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله، ولا يُستبعد أن تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة وتترافق مع تساقُط البَرَد، ويؤدي ذلك إلى جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول المُفاجئة إضافة إلى ترافقها مع الرياح الهابطة المُفاجئة، وتكون الرياح خفيفة ومُتقلبة إلا حين عبور السحب الركامية فتنشط بشكل كبير مؤقتاً وتتسبب في حدوث بعض الموجات الغبارية.

وفي ساعات الليل يكون الطقس مائلاً للبرودة في عموم المناطق، وتتراجع حِدّة الأحوال الجوية غير المستقرة بشكل تدريجي إلا عن شرق المملكة، حيث يبقى الطقس غير مُستقر لبعض الوقت وتبقى الفرصة مُهيأة في شرق المملكة لهطول زخات رعدية من الأمطار في تلك المناطق، تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة و التي قد تؤدي حينها إلى جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول المُفاجئة إضافة إلى ترافقها مع الرياح الهابطة المُفاجئة، وفقا لـ”طقس العرب