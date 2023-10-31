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شبكة الجزيرة تتعرض لمحاولات اختراق عنيفة لوقف البث والنشر

31 أكتوبر 2023
شبكة الجزيرة تتعرض لمحاولات اختراق عنيفة لوقف البث والنشر

 

تزامنا مع تغطية الجزيرة للحرب على غزة، تتعرض مواقع وأنظمة عمل شبكة الجزيرة الإعلامية لمحاولات اختراق إلكترونية متزايدة هدفها تعطيل أنظمة النشر والبث.

وتعد هذه الهجمات على شبكات وأنظمة الجزيرة هي الأعنف والأكثف حتى الان.

وقد تبين للطواقم الفنية في شبكة الجزيرة والتي تتصدى لهذه المحاولات أن معظمها انطلق من عناوين رقمية IP موجودة لدى جهة منخرطة بالصراع الدائر حاليا، وبعضها الآخر استخدم تقنيات لإخفاء منشئها الحقيقي. وقالت الطواقم الفنية إن المحاولات المستمرة التي بدت مصممة على إلحاق الضرر تتخذ اتجاها متصاعدا ومنظما ومنسقا بأساليب وتقنيات عالية.

هذا وتحتفظ شبكة الجزيرة الإعلامية بحقها القانوني في ملاحقة ومحاسبة كل من يقف وراء هذا الاستهداف.


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