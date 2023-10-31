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الملك يزور الإمارات وقطر والبحرين

31 أكتوبر 2023
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - February 25, 2022: HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces (L) and HM King Abdullah II, King of Jordan (2nd L), inspect UAE honor guard, during a reception, at the Presidential Airport. ( Mohamed Al Hammadi / Ministry of Presidential Affairs ) ---

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، في جولة تشمل أبو ظبي والمنامة والدوحة.
وتتصدر جدول أعمال الجولة الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة، إضافة إلى بحث العلاقات الأخوية.
ويلتقي جلالة الملك في أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يلتقي في المنامة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
كما يلتقي جلالته في الدوحة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
ويرافق جلالة الملك في الجولة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة


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