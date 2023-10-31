كتائب القسام: تفجير عبوة بآلية للاحتلال وقتل طاقمها

وطنا اليوم:أفادت كتائب القسام، إن أحد عناصرها فجر عبوة ناسفة في آلية متوغلة شمال غرب غزة في محور التوام وقتل طاقمها.

بدورها، قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إنها تواصل الرد على جرائم الاحتلال، معلنة استهداف مستوطنة نيريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية لليوم الـ25 على التوالي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية