وطنا اليوم:أعلن حزب الله أن عناصره حققوا إصابات مباشرة في قوة صهيونية، وأن جميع أفرادها سقطوا بين قتيل وجريح.
وأفاد حزب الله بأنه “بعد رصد دقيق لقوات الاحتلال الاسرائيلي على الحدود، تم اكتشاف كمين لقوة صهيونية متموضعة على تلة الخزان في محيط موقع العاصي، واستهدفناها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح
حزب الله: استهداف قوة صهيونية وسقوط جميع أفرادها
وطنا اليوم:أعلن حزب الله أن عناصره حققوا إصابات مباشرة في قوة صهيونية، وأن جميع أفرادها سقطوا بين قتيل وجريح.