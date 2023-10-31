حزب الله: استهداف قوة صهيونية وسقوط جميع أفرادها

وطنا اليوم:أعلن حزب الله أن عناصره حققوا إصابات مباشرة في قوة صهيونية، وأن جميع أفرادها سقطوا بين قتيل وجريح.

وأفاد حزب الله بأنه “بعد ‏رصد دقيق لقوات الاحتلال الاسرائيلي ‏على الحدود، تم اكتشاف كمين لقوة صهيونية متموضعة على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي، واستهدفناها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها ‏وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح