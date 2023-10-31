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القوات الإسرائيلية دخلت القطاع من منطقة شمال غرب غزة وآلياتها موجودة بمنطقة الكرامة

31 أكتوبر 2023
القوات الإسرائيلية دخلت القطاع من منطقة شمال غرب غزة وآلياتها موجودة بمنطقة الكرامة

وطنا اليوم – أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم (الثلاثاء) أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت على أطراف قطاع غزة من منطقة شمال غرب غزة، وأن آلياتها موجودة بمنطقة الكرامة شمال المدينة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم للصحفيين إن القوات الإسرائيلية تتمركز حاليا في منطقة التوام وغرب حي الكرامة “بعد ارتكابها مجازر واستهداف جميع منازل المواطنين هناك بما يشبه استهداف بقنبلة نووية”.

وأضاف البزم أن آليات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى شارع صلاح الدين مرة أخرى، وهي تتقدم باتجاه شارع الرشيد لتقوم بقطع مدينة غزة والشمال عن الجنوب.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر موقعه على منصة ((اكس)) “أمر الهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة”.

وجاء في ((أمر الهجوم))، “ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة… هدفنا واحد، الانتصار مهما طال القتال، وبغض النظر عن مدى صعوبته، لا توجد هناك نتيجة سوى الانتصار”.

وأضاف “سنقاتل بمهنية وبقوة مسترشدين بقيم جيش الدفاع التي تربينا عليه، وعلى رأسها الالتزام بتحقيق المهمة والسعي للانتصار. سنحارب في الأزقة، وسنحارب في الأنفاق، وسنحارب أينما يلزم… سنقضي على العدو الآثم”. /نهاية الخبر/

 


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