الصحة العالمية تحذر من كارثة وشيكة في غزة

وطنا اليوم:قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن غزة تواجه “كارثة وشيكة في الصحة العامة” وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وفي المؤتمر الصحافي نفسه، حذر متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من خطر ارتفاع وفيات الرضع بسبب الجفاف مع توفر 5% فقط من إمدادات المياه العادية

وقال المتحدث باسم الداخلية في غزة إياد البزم، إن قوات الاحتلال أبادت مناطق سكنية كاملة في شمال غرب قطاع غزة.

وأضاف البزم، أن قوات الاحتلال دخلت القطاع من منطقة شمال غرب غزة وآلياتها موجودة بمنطقة الكرامة، مشيرا إلى أن آليات الاحتلال موجودة في شارع صلاح الدين، حتى لحظة كتابة السطور.

وبحسب البزم، فإن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الوصول إلى شارع الرشيد، مؤكدا أنها تحاول فصل شمال القطاع عن جنوبه.

طوفان الأقصى

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية لليوم الـ25 على التوالي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية