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الأردن يسير 6 شاحنات من الأدوية والمعدات إلى فلسطين

31 أكتوبر 2023
الأردن يسير 6 شاحنات من الأدوية والمعدات إلى فلسطين

وطنا اليوم:سير الأردن، الثلاثاء، 6 شاحنات من الأدوية والمعدات والاحتياجات الطبية إلى الأشقاء في فلسطين، عبر جسر الملك حسين.
وسُيرت القافلة، بحضور وزيري الصحة فراس الهواري والاتصال الحكومي مهند المبيضين، عبر جسر الملك حسين في منطقة الكرامة.
وتتضمن القافلة، شاحنات أدوية واحتياجات ومعدات طبية ودوائية، كان مجلس الوزراء أعلن عنها الأحد.
وقال وزير الصحَة فراس الهواري، إن شحنة الأدوية والمساعدات الطبيَّة تشمل الأدوية والمعدَّات والمضادَّات الحيويَّة، والمستهلكات الطبيَّة التي تستخدم في العمليَّات والإسعافات الطَّارئة.
وأضاف أنه جرى تحديد الأدوية والمستلزمات الطبيَّة المُرسَلة بعد أن استلمنا قوائم باحتياجات الأشقَّاء في الضفَّة الغربيَّة، وهناك مساعدات في طريقها إلى غزة.
وزير الاتصال الحكومي مهند المبضين أوضح من جانبه، أن المساعدات الطبيَّة للأهل في الضفَّة الغربيَّة تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السَّامية للحكومة بدعم وزارة الصحَّة الفلسطينيَّة، في ظل نقص الأدوية والمعدَّات الطبيَّة؛ نتيجة التَّضييق والإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
وكان مجلس الوزراء قرر الأحد الماضي، تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمعدات الطبية والدوائية للفلسطينيين في الضفة الغربية، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني


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