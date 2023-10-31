حماس: الاحتلال بدأ العدوان البري والقسام لديها مفاجآت

وطنا اليوم:قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي “بدأ يتحرك بريا في عدد من المحاور وعمليا بدأ عملية برية لا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه”

وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة)، أن الاحتلال يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له.

وتابع: بأن القوات الإسرائيلية أدخلت دباباتها في أماكن لا يوجد فيها أي شيء، مشيراً إلى أن “المقاومة تؤمن أنها قادرة على كسر جيش الاحتلال وحرمانه من تحقيق أهدافه

ونقل عن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنها أحبطت تقدما لآليات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الواحة شمال غزة مما اضطرت للتراجع

وأعلنت كتائب القسام، استهدافها قوة راجلة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون.

كما أعلن مقاتلو القسام فتح النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال قطاع غزة واستهدافهم 3 آليات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105”.

ودمروا آلية إسرائيلية شرق “إيرز” بعبوة ناسفة وقذيفتي “الياسين 105”.

وقصفت كتائب القسام كيبوتس “نيريم” و”العين الثالثة” وموقع “مارس” بقذائف الهاون.

كما أن مقاتلي القسام يُجهزون قوة إسرائيلية بعد دخولها مبنى؛ كمنوا داخله في بيت حانون، ثم استهدفوا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة.

واستهدفت كتائب القسام دبابة للاحتلال الإسرائيلي متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة “الياسين 105″، مما أشعل النيران فيها.

وقصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي موقع ومحيط “كرم أبو سالم” برشقة صاروخية وقذائف الهاون.

كما قصفت سرايا القدس “كيسوفيم” وموقع “ميقن العسكري” برشقات صاروخية

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الثلاثاء، إن هناك معارك ضارية في غزة، وسيتطلب الأمر “دفع أثمان والصبر”.

وأضاف هاغاري، في بيانه اليومي لوسائل الإعلام أنعدد الأسرى المحتجزين في غزة ارتفع إلى 240، وأنه تم إبلاغ 315 عائلة من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأردف “تدور معارك ضارية في قطاع غزة. هذا القتال خطير وعليكم أن تفهموا أن له تكاليف وثمن، وهو معقد ولكنه ضروري في قدرتنا على تحقيق أهداف الحرب