وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 8525 شهيدا بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة، وإصابة 21 ألفا و543 بجروح.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي.

وأكدت الوزارة أن مولدات الكهرباء ستتوقف في مستشفيي الشفاء والإندونيسي مع نهاية الأربعاء.

كما طالبت الأشقاء في جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح البري كالمعتاد وإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج الجرحى والمرضى بشكل عاجل.

وكما ناشدت الفلسطينيين التوجه لمستشفيات القطاع للتبرع بالدم بشكل عاجل.

استهداف مستشفى السرطان الوحيد في القطاع

وأضاف أن قوات الاحتلال جددت استهدف مستشفى الصداقة التركي صباح الثلاثاء، الذي يعد المستشفى الوحيد في القطاع لعلاج مرضى السرطان.

وأضاف مدير مستشفى الصداقة التركي أن الاستهداف للمستشفى كان مباشرا ونجمت عنه أضرار وإصابات.

وأكد أن لا مكان في غزة لعلاج مرضى السرطان سوى هذا المستشفى.