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الحوثيون يتبنون إطلاق طائرات مسيرة على إيلات

31 أكتوبر 2023
الحوثيون يتبنون إطلاق طائرات مسيرة على إيلات

وطنا اليوم:أعلن رئيس حكومة الحوثيين في اليمن، عبد العزيز بن حبتور، أنهم أطلقوا عددا من المسيرات، على مدينة إيلات شمال فلسطين المحتلة، ردا على العدوان على غزة.
وقال الحبتور، ردا على أسئلة صحفيين، بشأن إطلاق مسيرات على دولة الاحتلال: “هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية، وعاصمتها صنعاء”.
ومنذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، أعلن الاحتلال اعتراض مسيرتين، فوق إيلات، بعد اختراقهما الأجواء شمال فلسطين المحتلة.
وجرى اعتراض الأولى فوق البحر، بعد انطلاق صافرات الإنذار، فيما جرى اعتراض الثانية فوق إيلات، دون أن تسمع أصوات صفارات الإنذار.


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