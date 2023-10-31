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“كتائب القسام”: مجاهدونا يجهزون على قوة إسرائيلية بكمين في بيت حانون

31 أكتوبر 2023
“كتائب القسام”: مجاهدونا يجهزون على قوة إسرائيلية بكمين في بيت حانون

‏أعلنت “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس) أن مجاهديها أجهزوا على قوة صهيونية في كمين بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

‏وقالت “القسام” في تصريح صحفي مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن مجاهديها اجهزوا على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن فيه المجاهدون في بيت حانون، كما استهدفوا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين على التوالي، وتقصف طائراته الأبراج والبنايات والمنازل السكنية، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى لاستشهاد 8306 فلسطينيينا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة، بحسب بيانات رسمية.

 


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