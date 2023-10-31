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جيش الاحتلال: معارك ضارية تدور في غزة

31 أكتوبر 2023
جيش الاحتلال: معارك ضارية تدور في غزة

وطنا اليوم:أعلنت المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، أنها استهدفت 3 آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بقذائف “الياسين 105″، خلال اشتباكها مع قوات الاحتلال المتوغلة في غرب منطقة التوام شمالي غربي قطاع غزة.
وقالت المقاومة، إنها نصبت كمائن لجنود الاحتلال المتوغلين في قطاع غزة واشتبكت معهم في محاور عدة في منطقة التوام.
وأضافت أنها استهدفت أيضا قوة راجلة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم “شرق رفح” بقذائف هاون، ودمرت آلية إسرائيلية شرق إيريز بعبوة ناسفة وقذيفتي “الياسين 105”
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الثلاثاء، إن هناك معارك ضارية في غزة، وسيتطلب الأمر “دفع أثمان والصبر”.
وأضاف هاغاري، في بيانه اليومي لوسائل الإعلام أنعدد الأسرى المحتجزين في غزة ارتفع إلى 240، وأنه تم إبلاغ 315 عائلة من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأردف “تدور معارك ضارية في قطاع غزة. هذا القتال خطير وعليكم أن تفهموا أن له تكاليف وثمن، وهو معقد ولكنه ضروري في قدرتنا على تحقيق أهداف الحرب”


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