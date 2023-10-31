الصفدي: الأردن القوي هو قوة لفلسطين ولشعبها الصامد

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن القوي هو قوة لفلسطين ولشعبها الصامد.

وقال خلال محضارة له في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، إن جبهتنا الداخلية متماسكة والأردنيون برهنوا حرصاً على وطنهم وتلاحموا مع قيادتهم دعما للأشقاء الفلسطينيين ولن يقبلوا مؤامرات تهجير الأشقاء، وسنبقى خلف جلالة الملك صفا واحدا في جهوده لوقف العدوان على غزة ودفاعه عن عدالة القضية الفلسطينية حتى تقام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

وأضاف: كلنا فخر بحديث جلالة الملك والملكة وولي العهد، وقد أسهم حديثهم بجلاء الحقائق للمجتمع الدولي حول جرائم الاحتلال، وادعو من درة الجامعات إلى رفع العلمين الأردني والفلسطيني في مسيرات الرفض لجرائم المحتل