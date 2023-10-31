بتوجيهات ملكية.. قافلة مساعدات طبية وإنسانية إلى الضفة

وطنا اليوم:سيرت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، قافلة من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، إلى الأهل في الضفة الغربية المحتلة، بحضور وزيري الصحة فراس الهواري والاتصال الحكومي مهند المبيضين، عبر جسر الملك حسين في منطقة الكرامة.

وتتضمن القافلة، شاحنات أدوية واحتياجات ومعدات طبية ودوائية، كان مجلس الوزراء أعلن عنها الأحد.

وكان مجلس الوزراء قرر الأحد الماضي، تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمعدات الطبية والدوائية للفلسطينيين في الضفة الغربية، استجابة لتوجيهات الملك عبد الله الثاني