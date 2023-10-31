العلوم التربوية في عمان الاهلية تُكرِّم طلبتها المتفوقين رياضياً وأكاديمياً

وطنا اليوم:قامت كلية العلوم التربوية في جامعة عمان الاهلية ممثلة بعميدها اﻷستاذ الدكتور قصي شمبور ونائب العميد اﻷستاذ الدكتور محمد مبيضين بتكريم الطلبة المتفوقين أكاديميًا ورياضيًا في الكلية ، حيث تم تسليم شهادات التميز للطلبة المتفوقين اكاديمياً لكل التخصصات حسب السنوات الدراسية ، والطلبة المتفوقين رياضياً مع ذكر انجازاتهم خلال العام الجامعي 2022-2023. و يأتي هذا التكريم ضمن إطار استراتيجية الكلية لتحفيز الطلبة على التميز والإبداع.

ويذكر ان ذلك جاء خلال لقاء عميد الكلية ونائب العميد ورؤساء الاقسام د. حاتم شلول و د. ناظم قنديل وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية مع طلبة الكلية الجدد احتفاءً بهم