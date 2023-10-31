جيش الاحتلال : مقتل قائد الامداد في المنطقة العسكرية الجنوبية في اشتباكات مع المقاومة

وطنا اليوم – كشف جيش الاحتلال النقاب عن مقتل قائد عسكري في المواجهات المسلحة مع مقاومين فلسطينيين في قطاع غزة .

ونقلت القناة /السابعة/ العبرية عن جيش الاحتلال أن “القتيل هو قائد الإمداد في القيادة الجنوبية، المقدم ميدان إسرائيل (35 عاما)، والذي قتل يوم الأربعاء الماضي أثناء قيامه بواجباته”.

وأشارت إلى أنه تم دفن القتيل يوم الجمعة الماضي في المقبرة العسكرية في مستوطنة (كفار سابا) شمال (تل ابيب) وسط فلسطين المحتلة .

وفي آخر تحديث لبياناته، كشف جيش الاحتلال، أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 315 قتيلا، منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”.