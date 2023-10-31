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وفاة وإصابتان بتصادم مركبتي شحن في الرويشد

31 أكتوبر 2023
وفاة وإصابتان بتصادم مركبتي شحن في الرويشد

وطنا اليوم:توفي شخص واصيب اثنان آخران، بحادث تصادم وقع بين مركبتي شحن ضمن إختصاص الرويشد باتجاه الكرامة، حيث تم اخلاء الوفاة واسعاف المصابين الى المستشفى.
وبين ضابط ادارة الدوريات الخارجية في حديثه لإذاعة الأمن العام الثلاثاء، أن سبب الحادث كان إتخاذ المسرب الخاطئ من قبل أحد المركبات، مشيرا الى وقوع حادث تدهور مركبة خارج الشارع العام على طريق الجفر باير ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.
وأكد مندوب الدوريات الخارجية، أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع كافة مجموعات السير على الطرق لكشف الإختصاص والتأكد من خلو جميع الطرق من أية عوائق من خلال التقارير الواردة من المجموعات في الميدان والمحطات الأمنية المنتشرة على الطرق الخارجية والتى أكدت أن جميع الطرق سالكة ولا عوائق ولا إغلاقات .
من جانبه قال مندوب إدارة السير، إن جميع الطرق تشهد حركة سير نشطة وإنسيابية وتم توزيع ونشر مجموعات السير بشكل مكثف ومبكر في كافة مناطق الإختصاص، وعلى مداخل العاصمة والتقاطعات الحيوية للمدارس للمحافظة على انسيابية حركة السير وإزالة العوائق و للدلالة والإرشاد ولضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة.
وأكد ضرورة إلتزام المواطنين أثناء خروجهم من التقطاعات الفرعية إلى الرئيسية بإعطاء الأولوية والالتزام بالمسرب المقرر للمحافظة على إنسيابية الحركة المرورية أثناء القيادة .
وأضــــاف، أن التزام السائقين بإرشادات رقباء السير المتواجدين في الميدان لخدمتهم يساهم في المحافظة على الحركة المرورية دون عوائق ولضمان وصولهم الى وجهاتهم المختلفة بأمان ويوفر الوقت والجهد عليهم .
ودعــــا مندوبا السير والدوريات السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور، والابتعاد عن المخالفات الخطرة وترك مسافة أمان أثناء القيادة وتجنب التتابع القريب والابتعاد عن مشتتات الانتباه كالهاتف النقال للمحافظة على التركيز على عناصر الطريق للمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة الى ذلك


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