إعلام عبري: الجيش يمارس تعتيما حول الاشتباكات عند حدود غزة

وطنا اليوم:قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن جيش تل أبيب يمارس تعتيما إعلاميا حول ما يجري من اشتباكات عند حدود قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات عند حدود قطاع غزة، حيث أعلن مجاهدو كتائب القسام فجر الثلاثاء أن اشتباكا وقع مع قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة بالأسلحة الرشاشة، وأنه جرى استهداف 4 آليات بقذائف “الياسين 105” والعبوات الناسفة.

أيضا أكدت كتائب القسام استهداف دبابة وجرافة تابعتين للاحتلال الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

قصف مدفعي

في المقابل، تشن قوات الاحتلال قصفا مدفعيا كثيفا على شمال قطاع غزة، تبعه إعلان أعلنت لكتائب القسام قالت فيه إنها استهدفت بقذائف هاون قوة راجلة للاحتلال قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة.

كما فتح مجاهدو القسام النار من أحد الكمائن باتجاه آليات الاحتلال المتوغلة غرب التوام شمال القطاع، واستهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105.