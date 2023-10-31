ممثل الاحتلال يتباكى بالأمم المتحدة ويضع نجمة صفراء من الحقبة النازية

وطنا اليوم:قرر أعضاء وفد الاحتلال الإسرائيلي وضع نجوم صفراء تذكّر بـ”الحقبة النازية” خلال جلسة مجلس الأمن الدولي.

وقال ممثل الوفد إنهم سيرتدون الشارات حتى يدين المجلس “حماس” ويطلب إطلاق سراح الأسرى

وأضاف خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، أن إسرائيل تعرف نوايا حركة حماس الهادفة إلى القضاء على إسرائيل، مضيفا أن “إسرائيل لن تعيش منذ اليوم في ظل وجود حماس”.

الى ذلك قال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود إنني أنهى كلمتي بالقول “لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية لليوم الـ25 على التوالي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابا.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 310 جنود، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين