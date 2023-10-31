ناشطون يردون على رواية الاحتلال بتحرير مجندة من غزة

وطنا اليوم:كشفت بيانات وصور متداولة حقيقة مزاعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه، حول تحرير المجندة أوري مجيديش، من قطاع غزة، في عملية برية، نفذها جيشه الاثنين.

وأظهرت صورة لمنشور كانت المجندة نشرته على حسابها على مواقع التواصل الاجماعي، بتاريخ 12 أكتوبر، أي بعد عملية طوفان الأقصى بخمسة أيام، ما يدل على أنها لم تكن من ضمن المحتجزين لدى حماس، والذين تم احتجازهم في السابع من أكتوبر.

إلى ذلك كشفت بيانات تداولها نشطاء، لقائمة أسماء المحتجزين والتي نشرها الاحتلال في وقت سابق، ولم يكن اسم المحتجزة وصورتها من بينهم، فيما تم تعديله الاثنين.

كما تداول نشطاء صورا للمجندة ألتقطت الاثنين، بزعم أنها خلال اللقاء مع عائلتها، إذ تظر الصورة ملامح اليدين والأظافر بأنها لم تكن في موقع حجز أو أسر، معلقين بأنها كانت “تقوم بعمل بديكير ومنكير”.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية عن مصدر قالت إنه مقرب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قوله إنه لا توجد أي دلائل على أن الأسيرة تم تحريرها خلال عملية برية داخل قطاع غزة، وإن هدف الإعلان رفع الروح المعنوية للإسرائيليين.

وقد ذكر موقع عكا للشؤون الإسرائيلية أن صفحات وتعليقات الإسرائيليين عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالب بتصريح من أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام لتوضيح مصداقية خبر تحرير الأسيرة الإسرائيلية، ويقولون إنهم لا يثقون بتصريحات نتنياهو ووزير الجيش وبيانات المتحدث باسم الجيش والشاباك.

خبير يكشف مزاعم نتنياهو

قال الخبير في شأن الاحتلال الإسرائيلي حسن لافي، إن هناك علامات استفهام كبيرة، بما يتعلق بالمحتجزة التي يزعم نتنياهو تحريرها بعملية برية.

وأوضح لافي، أن علامات الاستفهام تكمن حول إذا كانت فعلا المجندة موجودة من قبل من ضمن المحتجزين لدى المقاومة أم أن إعلان نتنياهو مفبرك لتهدئة الشارع في تل أبيب.

وبين أن نتنياهو يلتقط الصورة والمشهد الاعلامي ويرد دائما على تصريحات أبو عبيدة، وأن ما زعم به يعتبر هزيمة إعلامية، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم تستطع قوات نتنياهو من التوغل الى عمق الأماكن المأهولة في قطاع غزة.

وأشار لافي إلى أن مزاعم نتنياهو حول تحرير المحتجزة جاءت بعد نشر كتائب القسام، مقطع فيديو لمحتجزات يطالبن نتنياهو بضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراحن، إضافة إلى اتهامه بالفشل.

وكان جهاز أمن الاحتلال الإسرائيلي “الشاباك” والناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعما في بيان مشترك، الاثنين، أنه تمكن من إطلاق سراح المجندة العقيد أوري مجيديش، خلال عملية برية في قطاع غزة، بعد أن احتجزتها حركة حماس مع بدء عملية طوفان الأقصى