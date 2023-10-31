قمة عربية طارئة في الرياض الشهر المقبل لبحث العدوان على غزة

وطنا اليوم:أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وقالت الأمانه العامة إنها تلقت طلبا رسميا من كل من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد القمة برئاسة السعودية رئيس الدورة الحالية (32) في العاصمة السعودية الرياض 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، أن الأمانة العامة قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.

يذكر أن مجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

عدوان متواصل

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية لليوم الـ25 على التوالي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابا.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 310 جنود، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين